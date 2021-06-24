الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بداية من غدٍ الجمعة، لتسجل العظمى فى القاهرة 36 درجة.
وتواصل درجات الحرارة الارتفاع لـ 37 و 38 درجة على التوالي وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ليكون الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الشمالية.
وعزَت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب ارتفاع نسب الرطوبة في الجو إلى منخفض الهند الموسمى والذى تتعرض له مصر خلال فصل الصيف.
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