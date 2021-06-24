وزير الأوقاف يقرر وقف خطيبين بالوادي الجديد وسحب ترخيص خطابة من إمام بكفر الشيخ

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقف الشيخ أيمن محمد حسن محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الوادي الجديد عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي

وشمل قرار الوزير أيضا وقف الشيخ محمد علي محمد قنديل البحيري إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن التعليمات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وبناء على مذكرة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، قرر الوزير سحب تصريح خطابة من الإمام سامي علي إسماعيل يوسف ومنعه من صعود المنبر، ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة، ويعمم ذلك على جميع المديريات الإقليمية تأكيدا على منعه الالتزام بتعليمات الوزارة حافظا على المساجد.