صور.. «الإنتاج الحربى» تطلق المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وقد أقيم المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.



وأوضح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى فى كلمته خلال المؤتمر أن هذه المبادرة تستهدف تأهيل شباب المهندسين على مستوى الجمهورية بإستخدام أحدث برامج التدريب فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى فى القطاع الصناعى وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركتى "جنرال إلكتريك ديجيتال" و"أيقن"، إذ تم تدريب 32 من مهندسى الإنتاج والصيانة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى كمرحلة أولى تجريبية من المبادرة لاختبار جاهزية جميع الأطراف المشتركة فى تنفيذها والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات وتلافى أى تحديات قد تظهر وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقى المبادرة إلى جانب إختبار وتجهيز مجموعة من المدربين القادرين على تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين فى مجال الصناعة إذ تستهدف المبادرة تدريب 1.000 مهندس مصرى على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة.



وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة المبادرة وضمان نجاحها، لتقوم بالتخطيط للمبادرة والتنسيق بين الجهات المشاركة ومتابعة التنفيذ طبقاً للمخطط الزمنى، كما ستقوم هذه اللجنة بوضع معايير اختيار المهندسين المرشحين وإعداد قائمة بالجهات التى سيتم التواصل معها على مستوى الدولة لتجميع الأعداد المخصصة لكل جهة من المرشحين للمشاركة فى المرحلة الثانية من المبادرة.

وأضاف أن التعاون مع "جنرال إليكتريك" و"أيقن" لتنفيذ "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" يأتى من منطلق تعظيم التعاون مع الشركات العالمية والمصرية الرائدة والتى لديها الكفاءات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا الرقمية لتعزيز خبرات وقدرات شركات الإنتاج الحربى فى توطين تكنولوجيا التحول الرقمى وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.



وأكد مرسى على إيمان الوزارة بدور القطاع الخاص فى مجالات التصنيع المختلفة والذى يؤكده وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، وتم الإشارة إلى أنه تم تطبيق مفاهيم التحول الرقمى على أحد خطوط الذخيرة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربى" ليكون هو النموذج العملى الذى سيتم تطبيق التدريب عليه للمهندسين بالمبادرة إذ يعتبر المثال الأبرز لبدء تفعيل منظومة الثورة الصناعية الرابعة بشركات الإنتاج الحربى.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم عن المبادرة والذى تضمن تعريفاً بها بالإضافة إلى كلمات عدد من متدربى المرحلة الأولى، كما تم أيضاً عرض كلمة مسجلة لشركة "جنرال إلكتريك ديجيتال" والتى ألقاها النائب الأول للشركة ريتشارد كيندى والذى أكد خلال كلمته على اهتمام الشركة بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" نظراً لما يتوفر بها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية عالية وقدرتها على مواكبة التطور والتحول السريع للعمل ضمن منظومة تحول رقمى ناجحة، موضحا أن عمل جنرال الكتريك فى مصر يمتد لأكثر من 45 سنة فى قطاعات حيوية مثل الطاقة والطيران والرعاية الطبية والتحول الرقمى، مؤكدا إلتزام "جنرال الكتريك" بكونها شريك استراتيجى للحكومة المصرية فى تحقيق خطط التنمية الطموحة للوصول بالصناعات المصرية للعالمية.



وأشار المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى لـ"أيقن" أن الشركة ستقوم بتجهيز متطلبات العملية التدريبية وتسليمها للجنة المسؤولة عن إدارة المبادرة إلى جانب تقديم الدعم المطلوب لإستكمال تنفيذ العملية التدريبية، وكذا تنسيق إصدار شهادات إتمام الدورة التدريبية المعتمدة من شركة جنرال إليكتريك الرقمية المسؤولة عن تقديم المحتوى العلمى، معربا عن أهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية فى مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلى من أجل تلبية احتياجات الدولة فى إطار سعيها لمواكبة عمليات التحول الرقمى وما تقترن به من تطبيقات التكنولوجيات المتقدمة.

وأضاف أن "أيقن للتكنولوجيا الرقمية" تعمل فى مجال خدمات وحلول أمن المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات والتكنولوجيا التشغيلية ولديها فريق عمل متخصص على أعلى مستوى بما لديه من سابق خبرة كبيرة وشهادات معتمدة فى هذا المجال ومساهمون لديهم سابقة أعمال كبيرة فى مصر، متابعا أن خبرات الشركة فى مجالات التحول الرقمى سيتم تعظيم الاستفادة منها بدمجها مع الخبرات التصنيعية والتشغيلية والإمكانيات المتاحة بـ"الإنتاج الحربى" لخلق قيمة مضافة باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، مؤكدا أن هذا التعاون سيساهم على المدى البعيد فى رفع كفاءة المشروعات الصناعية وجودة الإنتاج والصيانة التوقعية وخفض الهالك من المواد المستخدمة وجودة الإنتاج وتحقيق إدارة وتحكم تكنولوجى متطور وذكى لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الإنتاج الصناعى بمصر.

كما شهد المؤتمر عقد جلسة نقاشية تحت عنوان "مستقبل التصنيع الرقمى فى مصر" والتى شارك فيها عدد من المتخصصين وهم "م. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، د.م. أحمد عبد النظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية والباحث الرئيسى والمنسق العام للتحالف القومى للثورة الصناعية الرابعة، م. حسام الجمل الرئيس التنفيذى لشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية، م. اسلام البربرى المدير الإقليمى لشركة جنرال اليكتريك ديجيتال، أ.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، م. معتصم الألفى مدير قطاع التدريب الصناعى بمركز تحديث الصناعة- وزارة التجارة والصناعة" وذلك للتناقش حول التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمى وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربى تضع كل إمكانياتها الفنية والتكنولوجية لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا فى مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية بما يخدم رؤية مصر المستقبلية.

وأوضح "بكر" إنه سيتم إرسال "لينكات" لـ "وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العربية للتصنيع، اتحاد الصناعات المصرى والذى يمكن لأى جهة من القطاع الخاص" وذلك للتسجيل فى المرحلة الأولى من المبادرة.