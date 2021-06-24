التضامن تنظم زيارة تعريفية لأبناء دور الرعاية بالكاتدرائية المرقسية

جدة - نرمين السيد - استمرارًا لتوجه وزارة التضامن الاجتماعى، نحو تعزيز الدمج المجتمعى، وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب من أبناء دور الرعاية، نظمت وزارة التضامن، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، زيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات التى تنظمها الوزارة، والتى تضمنت المتحف الجوى للقوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر ومشيخة الأزهر.





وخلال الزيارة التى أشرفت عليها الدكتور اللواء هبة أبو العمايم، مُستشار الرقابة والتفتيش بوزارة التضامن الاجتماعى، التقى الأطفال والشباب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تبادل الحديث معهم حول الانتماء وحب الوطن والتسامح والوحدة الوطنية، كما أجروا جولة تفقدية داخل الكاتدرائية المرقسية والكنيسة البطرسية. وقالت الدكتور اللواء هبة أبو العمايم، إن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم كافة الجهود لتعزيز التواصل والدمج المجتمعى، وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى أبناء مؤسسات الرعاية المختلفة.

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