صور- التحفظ على 46 مكبر صوت فى الإسكندرية لمنع الضوضاء

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات التى تأتى استجابة لشكاوى المواطنين عن التحفظ على 46 مكبر صوت "ميكرفون" بـ 5 أحياء هم "المنتزه أول، وسط، العامرية ثان، الجمرك، المنتزه ثان".

كان محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بالبدء فى تنفيذ حملات مكبرة لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين.



وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث السمعى والضوضاء التى تؤرق المواطنين بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأى تقصير فى حق المواطن السكندرى.