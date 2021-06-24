صور.. قافلة طبية لـ«صناع الخير» بقرية الجزيرة فى الغربية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الخميس، ضمن جهود التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتحت إشراف نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة ولجنة الأستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة طنطا ومديرية الشؤون الصحية بالغربية والهيئة العامة للتأمين الصحى والمركز القومى للعيون بروض الفرج وذلك بقرية الجزيرة أحد قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى بمحافظة القربية.





وأكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن تنظيم القافلة الطبية الموسعة بقرية الجزيرة إحدى قرى حياة كريمة بمركز زفتى بالغربية يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهميه وضرورة بذل أقصى الجهود لتنمية وتطوير الريف المصرى من خلال تقديم الخدمات النوعية المتكاملة ذات الجودة. وأشارت آية عمر إلى أن جهود مؤسسة حياة كريمة متواصلة لتقديم كافة الخدمات النوعية للارتقاء بالإنسان المصرى أينما وجد وأن الأهتمام بالإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل قرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية هو أولوية للمؤسسة حيث سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير وصندوق تحيا مصر في تنظيم سلسلة قوافل طبية شاملة ضمن مبادرة قطار الخير لخدمة اهالى قرى ومراكز محافظة سوهاج كما سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حماية من خلال دعم المناطق الحدودية وبخاصة الأسر غير القادرة من سكان الوديان والتجمعات البدوية بوديان سانت كاترين بوسط سيناء وسكان التجمعات الصحراوية بحلايب والشلاتين وقرى النوبة والمناطق الأشد احتياجا بالوادى الجديد غرب مصر.

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