القوى العاملة: توفير 528 فرصة عمل فى قنا بمرتبات مجزية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بقنا بدأت اليوم الخميس، وحتى استيفاء العدد المطلوب فى قبول طلبات راغبى العمل على 528 فرصة عمل للذكور والإناث فى 6 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.





وأضاف سعفان فى بيان اليوم، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

وأوضح أيمن عبد الوهاب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 500 فرصة على وظيفة مورد وموزع والمؤهل عالى وفوق المتوسط ومتوسط وأقل، والسن من 18 إلى 35 سنة والأجر 2.500 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز.

وقال إن هناك 20 فرصة عمل أخرى على وظيفة مسؤول تمويل مؤهل عالى، والسن من 23 إلى 30 سنة والأجر يتراوح بين 1.400 و1.750 جنيها، فضلا عن توافر 8 فرص عمل أخرى على مهن مهندس مدنى وفنى معمل وجودة، ومشغل محطة خرسانة، ومشغل مكن طوب، وسائق لودر، وإدارى.

وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، إذ أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول، وعرض استمارة "1" تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها، مشيرا إلى أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بمحافظة قنا.