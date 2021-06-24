محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء برفع كفاءة الطرق والميادين

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة رفع كفاءة الطرق والميادين وطلاء واجهات العقارات خصوصا بالمناطق الأثرية وذات الطراز المعمارى ومراجعة كل الميادين والعمل على تطويرها.





وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمراجعة الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة النظافة والإنارة بها. كما طالب محافظ القاهرة الشركات العاملة بمجال الإسكان والتعمير بالعاصمة بإحاطة أملاكها بأسوار تحول دون استغلالها كمقالب للقمامة تؤدى إلى تهالك الشوارع المطلة عليها. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام أفرع هيئة النظافة بالأحياء بواجباتها بالشكل الذى يحفظ لشوارع القاهرة نظافتها ورونقها، وكذلك قيام أفرع البيئة بالأحياء بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإبلاغ جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.

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