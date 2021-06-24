«العربية للتصنيع » تبحث مع الجابون تعزيز التعاون المشترك بين مصر

جدة - نرمين السيد - التقى اليوم الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع سفير دولة الجابون بالقاهرة جى روجيه نزيه، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى النواحى الاقتصادية والتجارية, فضلا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.





تناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والجابون ودراسة فرص الشراكة الإستثمارية والتجارية الممكنة فى مجالات متعددة، وفى مقدمتها الأخشاب والبنية التحتية ومحطات تنقية المياه والصرف الصحى.

كما تم بحث تعزيز آليات التعاون فى مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والطاقة الجديدة والاتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعى وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية فى مختلف مجالات التصنيع، مشيرا أن هناك لجان مشتركة لوضع أسس التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى، بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والجابونيين.



وأشار التراس أن العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة فى مشروعات التنمية المختلفة التى تشهدها دولة الجابون الشقيقة، مشيرا إلى بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بدولة الجابون من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة، إذ يعقد دورات تدريبية متخصصة فى كل مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح جى روجيه نزيه أن العلاقات بين البلدين مثمرة وفى تقدم مستمر،مثمنا جهود مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون الصناعى والتجارى مع دول القارة الإفريقية، لافتا لأهمية الشراكة المصرية مع الجابون.

وأشاد نزيه بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع فى كل مجالات الصناعة المختلفة.

وخلال تفقده أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، أكدجى روجيه أهمية تدريب الكوادر البشرية بدولة الجابون من خلال أكاديمية الهيئة بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفى سياق متصل، أوضح السفير الجابونى بالقاهرة أن الرؤية الاستثمارية مع الجابون متجهة فقط ناحية «الخشب»، ولكن هذه رؤية غير مكتملة، إذ أن الجابون مليئة بالخيرات والثروات الطبيعية، ومن الممكن أن تستفيد مصر منها، بحيث يتم تعديل الميزان التجارى بين البلدين، مؤكدا أهمية تكثيف التعاون الإقتصادى والتجارى المشترك بين مصر والجابون.