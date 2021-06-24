وزيرة البيئة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان بدء منظومة إدارة المخلفات الصلبة

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وأكدت الدكتورة ياسمين، وفقا لبيان صحفى، أن محافظة الإسماعيلية ستكون من أول المحافظات التى سيتم تنفيذ المنظومة الجديدة بها ضمن سعى الحكومة لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التى شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء كمرحلة أولى، لتعطى بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات، تضمنت لقاءات مع محافظ الاسماعيلية لمناقشة آخر مستجدات المنظومة وتحديث المخطط الخاص بالمحافظة، وتكاليف التشغيل لعملية الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وأيضا لقاءات مع وزارتى التنمية المحلية والمالية والتوافق على الشكل النهائى للمنظومة واعتمادها من رئيس الوزراء لتخصيص تمويل لبدء التنفيذ من موازنة 2021-2022.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظة، ووضع برنامج زمنى لعملية التعاقد مع الشركة المنفذة للجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمحافظة، بما يتضمنه ذلك من إعداد كراسة الشروط والمواصفات وشكل التعاقد والذى يقع ضمن الدور التنظيمى والتخطيطى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة.
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