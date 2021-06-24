إنفوجراف.. شروط الالتحاق بالكلية الإكليريكية

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح شروط الالتحاق بالكلية الإكليريكية.

يذكر أن البابا بطرس السابع عشر خاتم الشهداء، والبابا أرشيلاوس الثامن عشر، والبابا أثناسيوس الرسولى العشرون، والبابا تيموثاوس الثانى والعشرون، تخرجوا جميعا فى هذه الكلية، وعن طريقها تم حفظ التعاليم اللاهوتية.

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