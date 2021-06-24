الفريق أسامة ربيع: توقيع تسوية مع السفينة الجانحة قريبا ومغادرتها الأسبوع المقبل

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوسيع وتعميق وتطوير توسعة وازدواج 40 كم فى القناة، من أجل زيادة عدد السفن المارة في القناة، وتقليل مخاطر جنوح السفن، إذ تشارك في هذه العمليات 4 كراكات مصرية.

وحول مفاوضات السفينة الجانحة، أوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، "الأسبوعين الماضيين شهدا مفاوضات مكثفة مع الشركة المالكة للقناة، وحاولنا الوصول إلى حل من خلال التفاوض بدلا من المحكمة، واتفقنا على هذا الأمر مراعاة لمصلحة الملاك، ووضعنا في الحسبان أيضا العلاقات السياسية مع اليابان ومصالح التجارة العالمية، ووجدنا أنه من الضرورى تسهيل الأمر، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئى ونضع اللمسات الأخيرة فى التسوية النهائية".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "التسوية سينتج عنها حصولنا على حقوقنا والإفراج عن السفينة، أى أننا حافظنا على حقوق القناة، وهنوقع الاتفاقية والمركب ستسافر الأسبوع القادم".