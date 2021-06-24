لص المعاش في قبضة الداخلية.. صرف معاش جدته المتوفية 6 سنوات بتوكيل عام

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص صرف معاش جدته المتوفية منذ 6 سنوات بتوكيل عام.

وفي التفاصيل، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بالدقهلية) بقيام (أحد الأشخاص) بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وعن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بالاستمرار فى صرف معاش جدته لوالده بموجب توكيل عام رسمى، والتى توفت فى غضون عام 2013، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بوفاتها لإيقاف صرف المعاش، وذلك بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.