السبت.. بدء أعمال التصحيح في امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

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امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

وفي نفس السياق يواصل 750 ألف طالب وطالبة، اليوم، أداء امتحاناتهم بالدبلومات الفنية لليوم الخامس، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، حيث يتوافد الآن الطلاب على لجان المدارس الفنية في مختلف محافظات الجمهورية .

وكان الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه حتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في امتحانات الدبلومات الفنية ، قائلا ،" لا يوجد حتى الآن" .

وأشار نائب الوزير للتعليم الفني، إلى أحقية الطالب تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني في حال إثبات مرضه بفيروس كورونا.

الغش

وأشار نائب الوزير لشئون التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 750 ألف طالب وطالبة، بكافة المجالات الدراسية، صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج، يؤدون الامتحانات داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيراً إلى أنه تم السماح بعقد امتحان التربية الدينية والمواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

أوضح نائب الوزير أن وزارة التربية التعليم شددت على رؤساء كافة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل، وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان، سواء مع المراقبين أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب، إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.