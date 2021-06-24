أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 ، حيث بلغت نسبة النجاح 73.75 %، لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، ونسبة بلغت 89.68 % للإعدادية المهنية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إعلان محافظة أسيوط، لنتيجة الفصل الدراسي الثاني

٧٣.٧٥ ٪ نسبة؜ النجاج في إعدادية أسيوط

حضر الاعلان محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته، مشيرًا إلى دعم واهتمام الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع، وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس، وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات.

وكيل وزارة التربية والتعليم: نتيجة الفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها لـ 73.75 %

أضاف محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 73.75 %، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 48 ألف و467 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألف و816 طالبًا.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 10آلاف و607 طلاب، نجح منهم 8059 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.68 %، فضلًا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50 %، والطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة 71 %، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس، مؤكدًا أنها سوف تعلن لجميع الطلاب فور وصولها.