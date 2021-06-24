تعرف على توقيت تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021

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تعرف علي توقيت تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021، تستعد المحافظات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتعليمً للاعلان ، تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية 2021، خلال الشهر القادم ، ليتم فتح التقديم لمدارس التمريض لمدة 15 يوما.
تحيامصر، يرصد في التقرير التالي توقيت تنسيق التمريض العادى
تعرف على توقيت تنسيق التمريض العادي بعدالإعدادية2021
يعلن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021، خلال الشهر القادم ، ليتم فتح التقديم لمدارس التمريض لمدة 15 يوما.
تشمل شروط التنسيق التمريض بعدالإعدادية2021
1- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية
2- أن يكون الطالب مصري الجنسية
3- لا يجوز أن يزيد سن المتقدم على 18 سنة في أول أكتوبر.
4- اجتياز الكشف الطبي والهيئة في مدارس التمريض.
5- اجتياز الطالب الاختبارات النفسية والشخصية في المدرسة.
6- ان يكون الطالبة غير متزوجة، كما يشترط عدم جوازه خلال الدراسة.
أما المستندات المطلوبة تقديمها للطالبات و الطلاب الراغبين بشرط الحصول علي مجموع الدرجات المحدد التي تشمل علي:-
1- تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.
2- أصل الشهادة الإعدادية و 3 صورة منها.
3- تقديم 6 طوابع مهن طبية.
4- داخل حافظة بلاستكية.
5- دمغة بجنيه.
6- تقديم 8 صور شخصية 4 * 6 بشرط ان تكون خلفيتها بيضاء.
7- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.
الجدير بالذكر ، أن ١.٤ مليون طالب وطالبة قد انتهوا من أداء امتحاناتهم في الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وسط اجراءات احترازية مشددة.
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