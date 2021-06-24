في عيد ميلاده الـ 34.. كيف حولت «زهرة» حياة ليونيل ميسي من مرض وعناء لأفضل لاعب بالعالم.. أرقام تاريخية للأسطورة الأرجنتينية.. وفشل على المستوى الدولي

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يحتفل ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، بعيد ميلاده الرابه والثلاثون حيث وُلد في الرابع والعشرون من يونيو عام 1987 في مدينة روساريو

يعتبر ليونيل ميسي من أساطير كرة القدم في العصر الحديث فهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، ويصيف أنه من بين الأفضل تاريخياً حيث رشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وجائزة الأفضل، وفاز بهما بسن 22

في عيد ميلاده.. كيف حولت «زهرة» حياة ليونيل ميسي من مرض وعناء لأفضل لاعب بالعالم.. أرقام تاريخية للأسطورة الأرجنتينية

وهو صاحب أكثر عدد من الأهداف في عام واحد حيث سجل 91 هدف في عام 2012، وقورنت طريقة لعبه ومهاراته بتلك الخاصة بمارادونا والذي أعلن بنفسه أن ميسي خليفته

لم يلعب ميسي لأي فريق غير برشلونة طوال مسيرته الكروية وانضم لصفوف النادي الكتالوني في سن 14 سنة لفريق الأشبال بالفريق الإسباني، وكان في ذلك الوقت يعاني من نقص هرمون النمو، فقام البلاوجرانا بعلاجه وأصبح أسطورة للنادي

وفي هذا التقرير يستعرض دوت الخليج عدد الأهداف التي سجلها ليونيل ميسي مع البرسا ومع منتخب الأرجنتين

بدأ ميسي حياته الكروية، في فريق نيولز أولد بويز عام 2000 ولكنه اكتشف معاناته من نقص هرمونات النمو لكنه انتقل إلى برشلونة وظهر للمرة الأولى مع الفريق موسم 2004-2005، حيث يتواجد في الفريق حتى الآن محطمًا الأرقام القياسية وحقق أكثر من بطولة مع البلوجرانا.

بدأ ليونيل ميسي مسيرته مع برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2004-2005، ومنذ ذلك الحين خاض 520 مباراة في الليجا.

ارقام تاريخية للارجنتيني ليونيل ميسي

بإحرازه لـ30 هدف في في موسم 2020-21، بات إجمالي ما سجله البرغوث في الدوري الإسباني 474 هدفًا في 520 مباراة، مع صناعته لـ216 هدفًا آخر حقق ليونيل ميسي لقب ذات الأذنين مع برشلونة في أربع مناسبات، أولها في 2006 وآخرها 2015، ولا تزال أحلامه بمعانقة دوري أبطال أوروبا طاغية عليه بشدة

على مدار مسيرته الطويلة مع برشلونة، لعب ميسي 149 مباراة في دوري الأبطال، نجح خلالهم في تسجيل 120 هدف وصناعة 42 هدف آخر

فشل على المستوى الدولي

الدولي الأرجنتيني لعب 80 مباراة في مختلف نسخ كأس الملك، سجل خلالها 56 هدف وصنع 36 آخرين، لكن دائما ما يتهم ميسي بالتقصير مع المنتخب الأرجنتيني بسبب عدم قدرة اللاعب على الفوز بالألقاب مع المنتخب حتى الأن ، لعل أبرزها خسارة كوبا أمريكا وكأس العالم نسخة 2014 أمام المنتخب الألماني.

سر تحول ميسي لحياة أفضل

وعلى الصعيد الجسدي لعل أبرز ما حققه ليونيل ميسي هو التحول الكامل في حياته عن طريق طبيب إيطالي أستطاع تغيير وجهة اللاعب من الأكلات غير الصحية لجسم رياضي قادر على إعطاء المزيد للملاعب.

وقرر الطبيب الإيطالي حرمان ليونيل ميسي من تناول لحم الخنزير واللحوم الحمراء والبيض ومنتجات الألبان غير المدرجة ، وكذلك رحمانه من المشروبات الغذائية والكحوليات والمركونة والبيتزا والقمح والدقيق.

ولعل أبرز الأعشاب التي ساعدت ميسي على على تلك المرحلة هي زهرة الباخ والتي تعيد التوازن بين العقل والجسد ، وتبعد الشخض عن القلق النفسي والعاطفي.

أرقام خيالية لليونيل ميسي في عيد ميلاده

925 مُباراة 745 هدف 311 أسيست 1056 مُساهمة 35 لقب 57 ركلة حرة 54 هاتريك ألقاب ليونيل ميسي الفردية 6 حذاء ذهبي 6 الكرة الذهبية 6 الأفضل من الفيفاء 2 الأفضل في أوروبا 8 بيتشيتشي 1 الأفضل بكأس العالم 2014