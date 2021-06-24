/637144/موقف-معاري-الزمالك-غموض-حول-عودة-سيسية-ومهاجم-الوداد-المغربي-ومصطفى-محمد-خارج-القلعة-البيضاء-وعودة-لاعب-سموحة-ومهاجم-الجونة

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد عودة العديد من لاعبي الفرق المختلفة لانديتهم بعد انتهاء فترة الإعارة لعل على رأس هؤلاء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي يأمل الفارس الأبيض في عودة البعض والاستفادة من أخرين ، ويرصد دوت الخليج موقف معاري القلعة البيضاء.

موقف مصطفى محمد من العودة للزمالك

يعد مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحد الصفقات الهامة للقلعة البيضاء خلال الساعات الماضية خاصة بعد انتقاله لصفوف جالاتا سراي التركي والتألق الكبير مع النادي التركي الأمر الذي جعل البعض يتمنى عودته لصفوف الفارس الأبيض لكن يتعارض هذا مع رغبة اللاعب الجامحة في الاستمرار بالدوريات الأوروبية.

واستقر مسئولي جالاتا سراي التركي على ضم مصطفى محمد من صفوف نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الأوقات القادمة في ظل رغبة اللاعب والنادي التركي على استمرار مهاجم المنتخب الأولمبي.

جالاتا سراي يرفض مشاركة مصطفى محمد

في نفس الإطار كشف مصدر داخل صفوف المنتخب المصري لكرة القدم ان جالاتا سراي التركي رفض مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مع المنتخب خلال منافسات أولمبياد طوكيو القادمة والمقرر إقامتها في شهر يوليو القادم.

غموض في موقف رزاق سيسية مع الزمالك

أصبح موقف رزاق سيسية لاعب غامض بشأن الرجوع للقلعة البيضاء في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب ، وبعد أن استقر الجهاز الفني للفارس الأبيض على عودة سيسية لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل بعد الأداء الجيد الذي قدمه اللاعب الإيفواري مع الاتحاد السكندري خلال مواجهات الدوري الممتاز في الأوقات الماضية.

عودة مصطفى فتحي لصفوف الزمالك

استقر مسئولي القلعة البيضاء على عودة مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة للنادي الأبيض مرة أخري بعد الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب مع النادي السكندري في إطار منافسات الدوري الممتاز.

مصير محمد أوناجم مع الزمالك

يتشابه موقف محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي الحالي مع رزاق سيسية لاعب الاتحاد السكندري ، حيث لم يتضح الموقف بشكل نهائي حول امكانية عودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء من جديد ، في ظل الأداء المتواضع الذي يقدمه أوناجم مع النادي المغربي خلال مواجهات دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

ويحدد عودة أوناجم لصفوف نادي الزمالك من عدمه إمكانية ضم لاعبين أجانب على مستوى عالي للفارس الأبيض ، وفي حالة استقرار القلعة البيضاء على ضم لاعب جديد إفريقي ، سيكون أوناجم بشكل كبير خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

عودة عمر السعيد ومحمد صبحي للزمالك

يفكر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون في عودة عمر السعيد مهاجم فريق الجونة الحالي بداية من الموسم المقبل بعد الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب منذ خروجه عن طريق الإعارة ، بينما لم تتضح إمكانية عودة محمد صبحي حارس مرمى زعيم الثغر ، وسيتحدد القرار النهائي بأولمبياد طوكيو.