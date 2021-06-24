دوت الخليج يكشف أحدث أغاني عصام كاريكا الصيفية

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يستعد المطرب عصام كاريكا إلى إشعال الموسم الصيفي بطرحه أغنية كل أسبوع من ألبومه الجديد ليعود بقوة إلى الساحة الفنية التي تحاوط بالمنافسات الشرسة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أغنية «ما بنمش» و «بيت العذاب» للمطرب عصام كاريكا، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

عصام كاريكا يطرح أغنية ما بنمش الأيام المقبلة

وعلم دوت الخليج أن الأغنية الأولى من الألبوم سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تحمل اسم «ما بنمش» وستعقبها مباشرًة أغنية «بيت العذاب»، وهي من كلمات محمد هلال، ولحن وتوزيع عصام كاريكا وإخراج ميدو بارون، و وقع تصويرها في منطقة جبال فى لبنان.

وسبق وأن روج كاريكا لأغنيته «بيت العذاب» من خلال نشره مجموعة من الصور من داخل كواليس الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مشوقًا جمهوره قائلًا: "قريبًا غنوة بيت العذاب.. كلمات محمد هلال و ألحان وتوزيع عصام كاريكا".

وطرح المطرب عصام كاريكا مؤخرًا أغنيته الجديدة «حياتى ارتاحت» عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتم تصوير الفيديو كليب فى مدينة أسوان، والأغنية من ألحانه وتوزيعه وكلمات مصطفى محمد ومن إخراج رودينا حاطوم.

وظهر عصام بصورة جديدة ومميزة في هذا الفيديو كليب الذي أخرجته ردينة حاطوم وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة تظهر عصام الذي ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سبباً في تعاسته.

عصام كاريكا يحتفل بنجاح أغنية حياتي ارتاحت

وأعرب المطرب عصام كاريكا، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها على أغنية "حياتى ارتاحت" مؤكدًا أن نجاحها فاق توقعاته، حيث تخطت مليونى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» محققة نجاحًا ساحقًا.