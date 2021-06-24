/637127/لمنع-جرائم-التحرش-والسرقة-مقترح-برلماني-بتركيب-كاميرات-مراقبة-بجميع-عربات-القطارات

تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بشأن بتركيب كاميرات مراقبة بجميع عربات القطارات، وذلك منعًا لارتكاب الجرائم المتنوعة، لأن هذا يتماشي مع توجه الدولة بتركيب كاميرات مراقبة بالأماكن العامة والمحال التجارية.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة ولاء التمامي بطلب احاطة بشأن تركيب كاميرات فى عربات القطارات

تركيب كاميرات قطارات السكة الحديد

واضافت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، في طلبها، أن تزويد قطارات السكك الحديدية بكاميرات مراقبة ذات تقنيات حديثة ومتطورة يمكنها رصد وتحديد المخربين بدقة من خلالها، وذلك سوف يساعد الجهات المعنية على تعقب المخربين، وملاحقتهم في أي مكان من خلال الحصول على معلومات وتفاصيل كاملة عن كيفية وقوع الحادث وتحديد الفاعلين.

مكافحة جرائم التحرش

وتابعت النائبة ولاء التمامي ،عضو مجلس النواب، وكذلك جرائم السرقة والتحرش والفعل الفاضح التي تلاحظ ازديادها في الفترة الأخيرة داخل عربات القطارات، لأن تلك الجرائم لا تعبر عن قيم وأخلاقيات المجتمع الذي مازال يحتفظ بالقيم المبادئ ولا يجب أن نعمم ما يصدر من قلة منحطة على الجميع.

وأشارت النائبة إلى أن العديد من وقائع السرقة والتحرش والفعل الفاضح التي تحدث داخل القطارات يجب مواجهتها والقضاء عليها ، من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل كل عربة حتى يمكن رصد أي وقائع وتجاوزات ، حتى لو حدثت سيكون هناك سنداً قانونيًا موثقًا يمكن تقديمه لجهات التحقيق.

ولفتت "التمامي" إلى أن اخر تلك الوقائع جريمة الفعل الفاضح، والتي تعواد أحداثها إلى تداول مقطع فيديو يرصد قيام شاب ثلاثيني بارتكاب فعل فاضح مع طفل عمره نحو 13 عاما، بائع متجول، مستغلاً نوم جميع الركاب في منتصف الليل داخل عربة قطار مميز الجيزة -أسوان، الأمر الذي آثار ردود أفعال غاضبة، مما يستلزم سرعة تركيب الكاميرات لمنع تلك الجرائم.