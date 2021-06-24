/637128/فريدي-البياضى-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن تدهور-حالة-الطرق-الرئيسية-المؤدية-لمدينة-القناطر-الخيرية-السياحية

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن تدهور حالة الطرق الرئيسية المؤدية إلى ومن مدينة القناطر الخيرية السياحية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تقدم النائب فريدي البياضي، بطلب إحاطة بشأن تردي الطرق

فريدي البياضى: مدينة القناطر الخيرية لها أهمية تاريخية وسياحية

وأضاف عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، في طلبه، اليوم، أن مدينة القناطر الخيرية بالإضافة لما لها من أهمية تاريخية و سياحية، فهي تشغل موقعأ حيوياً ومفصلياً في القاهرة الكبرى، فهي نقطة انطلاق ورابط لأكثر من محافظة و تحديداً محافطات القاهرة، و القليوبية، والمنوفية و يستخدم هذه الطرق عشرات الآلآف من المواطنين يومياً.

النائب فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تردي الطرق

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من غير المقبول أبداُ أن يكون هذا الحال المتردي هو حال الطرق الرئيسية، في زمن تشهد فيه بلادنا نقلة نوعية في مجال الطرق و المواصلات، و لاسيما طريق (القناطر الخيرية- ميدان السلام) و طريق أبو الغيط ( طريق الدائري- أبو الغيط - ميدان السلام) حتى أطلق الأهالي عليه (أبو الغيظ) نظرا لما يجسده هذا الطريق من معاناة يومية لمستخدميه و ما صار إليه حال هذه الطرق من إهمال و تكسير و مطبات عشوائية.

وتابع "البياضي" قائلاً: ولا عجب أنه عند زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة القناطر الخيرية في صيف 2020 تم نقل سيادته من القاهرة للقناطر بقارب عبر نهر النيل، لذا نطالب بتطوير الطرق المؤدية لمدينة القناطر الخيرية في أسرع وقت ورفع كفاءة الطرق فهو أولاً حق دستوري للمواطن الذي يدفع الضرائب مثل نظيرة الذي يستخدم طرق تكلفت مليارات الجنيهات لتطويرها، وثانياً لما تمثله المدينة من مكانة سياحية وحيوية و للخطة المدرجة لتطوير المدينة و استغلال قيمتها السياحية و التاريخية و نطالب بسرعة البدء في الطريق الساحلي البديل.

وطالب عضو اللجنة العامة لجلس النواب سرعة تحويل هذا الطلب لمناقشته في اللجان المختصة.