/637129/الإثنين-لجنة-الإسكان-تناقش-طلب-إحاطة-مقدم-من-النائبة-آية-مدني

تعقد لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، اجتماعًا الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 28 يونيو، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم استلام 600 مواطن من أبناء محافظة الوادي الجديد لعملهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد منذ عام 2018 وحتى تاريخه.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد

وكانت النائبة آية مدني قد تقدمت، منذ أسبوعين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن تضرر 600 مواطن من أبناء الوادي الجديد لعدم استلامهم لعملهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد ورود العديد من الشكاوى لها من الأهالي المتضررين.

عدم توفير الاعتمادات المالية

ويذكر أن النائبة قد خاطبت وزارة الإسكان في بادئ الأمر لمعرفة سبب تأخر تعيين المتضررين، وردت الوزارة بأن السبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، ثم قامت بعد ذلك بمخاطبة مجلس الوزراء إلا أنه لم يردها أي ردود حتى الآن وهو ما دفع النائبة إلى التقدم بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة ورفع الضرر عن 600 مواطن.

هذا ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة الاحد القادم،لتحديد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.