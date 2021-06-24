رشا فايز تتقدم بطلب لإنشاء معمل لمُكافحة آفات ثمار البلح بواحة سيوة

/637131/رشا-فايز-تتقدم-بطلب-لإنشاء-معمل-لمكافحة-آفات-ثمار-البلح-بواحة-سيوة

تقدمت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب،موجه للمهندس السيد القُصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتقديم الدعم المالي اللازم لتشغيل معمل المُكافحة الحيوية لإنتاج طُفيل الترايكو جراما لمُكافحة آفات ثمار البلح بواحة سيوة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة رشا كليب بطلب احاطة لوزير الزراعة

ومن جانبه وجَّه السيد القصير ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجهات المعنية بالوزارة للتنسيق وإتخاذ اللازم نحو توفير الدعم المطلوب، وكذلك تواصل سيادته مع اللواء خالد شُعيب، محافظ مطروح لتقديم كامل الدعم لتفعيل المعمل، مُؤكدًا حرص الدولة علي تقديم الدعم الفني والمادي لملف زراعة التمور، لما يُمثله من أهمية إقتصادية في الوقت الراهن.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يواصل أعمال جلساته العامة الاحد القادم،لتحديد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.