/637132/ليفاندوفسكي-يوجه-رسالة-مؤثرة-بعد-توديع-يورو-2020

نشر روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عبر حسابة الشخصي رسالة مؤثر، معبراً عن حزنة الشديد لخروج منتخب بلادة من منافسات بطولة “يورو2020”.

ويرصيد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب المهاجم الألماني عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”جميعنا نشعر بخيبة امل وندرك ان هذه القصة كانت ستكون مختلفة تماما. حاربنا حتى النهاية.

وأختتم:”شكرا لكم على دعمكم، على ايمانكم بقدراتنا لدينا فريق يمكنه ان يجلب الكثير من الفرح لنا جميعا في المستقبل القريب”.شكرا لك على وجودك هنا.

وذلك بعد خروج منتخب بولندا من منافسات بطولة”يورو2020” أمام نظيرة السويد بنتيجة 2/3.

وسجل السويدى إيميل فورسبيرج ثانى أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، في شباك منتخب بولندا، حيث جاء هدف فورسبيرج بعد مرور 81 ثانية فقط على بداية المباراة من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس البولندى.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات أن هدف فورسبيرج أصبح ثانى أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، متخطيا هدف الدنماركى يوسف بولسن في مرمى بلجيكا بعد 90 ثانية، وخلف الروسي ديمتري كيريشنكو في مرمى اليونان خلال يورو 2004 بعد 65 ثانية.

وأضاع ليفاندوفسكي بغرابة فرصة تسجيل هدف التعادل للمنتخب البولندى مرتين في شباك منتخب السويد، بعد أن تصدى الحارس رأسيته الأولى، ثم تصدت العارضة لرأسيته الثانية ليضيع هدف محقق.

المجموعة الأولى

تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثانية

تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة

تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط.

وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط.

منتخب أوكرانيا كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

ويتصدر المنتخب السويدى المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب البولندى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وجاءت تشكيلة منتخب السويد كتالي :

حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: لوستيج، ليندلوف، لودفيج، لارسون

خط الوسط: إيكدال، إيميل فورسبيرج، أولسون