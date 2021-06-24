بعد مرور يوم واحد.. فيلم «مش أنا» يتصدر الإيرادات بمليون جنيه

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تمكن فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني من تحقيق إيرادات بلغت مليون جنيهًا بعد مرور يوم واحد على عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة.

دوت الخليج يكشف حجم الإيرادات التي حققها فيلم مش أنا للفنان تامر حسني بعد يوم من طرحه.

فيلم مش أنا يتصدر تريند تويتر

وتصدر اسم فيلم «مش أنا» تريند تويتر العالمي، حيث لاقى الفيلم ردور أفعال إيجابية وأحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا بعد طرحه أمس، ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين المملكة ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

صناع عمل فيلم مش أنا

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

ويذكر أن مساء أمس الثلاثاء، أُقيم العرض الخاص لفيلم"مش أنا"، بأحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، واحتفل تامر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد وسط حضور عائلته، والدته وشقيقه المنتج حسام حسني وزوجته.

نجوم الفن يحضرون العرض الخاص لفيلم مش أنا

وحرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص للفيلم، بينهم المخرجة سارة وفيق، مصطفى قمر، ساموزين، علي ربيع، حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة، المخرج أحمد صقر، المنتج هاني محروس و الموزع توما.