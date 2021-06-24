/637139/هشام-حسين-يحذر-من-زيادة-الأسعار-بالتزامن-مع-علاوات-يوليو

طالب الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية بالتزامن مع الزيادات المرتقبة في المرتبات والمعاشات الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تحدزير هشام حسين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق

السنة المالية الجديدة

وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم: مع كل زيادة جديدة أو علاوة أو منحة يستغلها بعض التجار في رفع الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك يحدث غالبا مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو في كل عام.

وأشار النائب هشام حسين،عضو مجلس النواب، إلى أن أغلب هذه الزيادات تكون بدون وجه حق ولا أساس لها، إلا استغلال زيادات طفيفة في المرتبات والمعاشات.

زيادة المرتبات والمعاشات

وتابع النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب: "مش عايزين الزيادة اللي ياخدها الموظفين باليمين، التجار والمستغلين ياخدوها بالشمال"، مشيرا أيضا إلى أن الزيادة في المرتبات والمعاشات لا تصيب كل طوائف الشعب، بينما الزيادة في الأسعار تؤثر على الجميع.

ودعا النائب هشام حسين،عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى من أجل إحكام الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية وتحديدا جهاز حماية المستهلك وتعظيم الاستفادة في الاستجابة لكافة الشكاوى الواردة من المواطنين.