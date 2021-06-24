/637141/تهديد-بالقتل-وائل-عبد-العزيز-ينشر-رسالة-من-مجهول-يهدده-بالتخلص-من-شقيقته

اشتعلت منصات السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة التي نشبت بين النجمة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج، الأمر الذي تعدى حدود الخلاف بينهما ووصل إلى خروج ابنة محمد حلاوة واتهامها لعبد العزيز بتخريب حياتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تهديد النجمة ياسمين عبد العزيز بالقتل ويكشف ملابسات تلك الرسالة.

وائل عبد العزيز يدعم شقيقته ضد ريهام حجاج

ومنذ خروج تلك الأزمة، وشقيق ياسمين عبد العزيز الفنان وائل عبد العزيز يدعمها ويقف بجانبها كتفًا بكتف وعبر عن ذلك من خلال منشوراته الأخيرة على حساباته الرسمية.

مجهول ينوي على قتل ياسمين عبد العزيز

لكنه صدم متابعيه ومحبين ياسمين عبد العزيز بتلقيه تهديدًا صريحًا من أحد الأشخاص بقتل أخته، وأعلن عن هذا الأمر من خلال نشره صورة الرسالة دون إخفاء هوية المرسل الذي كتب فيها "ياسمين هي راح تموت موتة أشنع من سوزان تميم".

فاستنجد عبد العزيز بمباحث الإنترنت لمباشرة هذا التهديد، حيث علق قائلًا: "هي وصلت للتهديد بالقتل.. عمومًا ياما دقت عالرأس طبول.. ياريت مباحث الإنترنت تشوف الموضوع ده".

لتنهال التعليقات من رواد السوشيال ميديا ناصحين إياه بتقديم بلاغ بذلك التهديد، حيت كتبت إحداهما قائلة: "لازم تبلغ عن اللي بعت.. احنا في ضهرك أنت وأستاذه ياسمين طبعًا اللي نجمة الشاشه ونمبر وان في كل حاجه بتعملها.. لازم تبلغ عشان احنا خايفين عليها بعد البوست ده".

رواد السوشيال ميديا يتوقعون وجود ريهام حجاج خلف تهديد ياسمين عبد العزيز بالقتل

وأصبح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حيرة من أمرهم حول كون ذلك التهديد منبعث من عائلة محمد حلاوة و زوجته ريهام حجاج أم مجهولين أخرين.