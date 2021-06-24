رونالدو يعيد نشر ما قاله لاعب منتخب إيران ويعلق:« البطل الحقيقي سيظل بطلاً للأبد»

/637142/رونالدو-يعيد-نشر-ما-قاله-لاعب-منتخب-إيران-ويعلق-البطل-الحقيقي-سيظل-بطلا-للأبد

اعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نشر الرسالة التي كتها الإيراني على دائي، بعدما عادل رقمه القياسي أمس الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل الرسالة:

وسيكون رونالدو على موعد مع التاريخ في دور الـ 16 عندما يواجه بلجيكا، لو سجل هدف لينفرد بالرقم القياسي لوحده.

وتغنى دائي برونالدو عقب مباراة فرنسا ليرد عليه مهاجم يوفنتوس عبر حسابه الشخصي بـ "انستجرام": "البطل الحقيقي سيظل بطلا للأبد".

وأضاف: "شعرت بفخر كبير حين قرأت هذه الكلمات الرقيقة من أسطورة مثلك شكرا علي دائي".

رونالدو سجل هدفين في تعادل البرتغال مع فرنسا، وتمكن من الوصول للهدف رقم 109 ليعادل دائي أسطورة إيران السابق لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخبات بلادهم في التاريخ.

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال بنتيجة التعادل الإجابي، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020.

تقدم المنتخب البرتغالي في نتيجة المباراة في الدقيقة الواحده والثلاثون من عمر المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو، من خلال ضربة جزاء.

حسم التعادل الإجابي لقاء المنتخب الألماني والمنتخب المجري بنتيجة هدفين مقابل هدفين في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة امم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج نتيجة لقاء الفريقين في المباراة.

تقدم المنتخب المجري في المباراة في الدقيقة الحاديه عشر من عمر المباراة عن طريق آدم زالاي، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين قابلها آدم زالاي برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار مانويل نوير.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 من بطولة اليورو 2020

المجموعة الأولى

تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثانية

تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة

تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط.

وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط.

منتخب أوكرانيا كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.