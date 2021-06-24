/637148/أحمد-خيري-ينضم-إلى-فريق-دينامو-بوخاريست-الروماني

انضم أحمد خيري نجم منتخب مصر لكرة اليد، إلى فريق دينامو بوخاريست، وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام.

وانضم خيري إلى فريق ستيوا بوخاريست لمدة موسمين قادما من النادي الأهلي، ولعب الموسم الأول مع ستيو بوخاريست.

وأظهر تألقه مع الفريق مما جعل نادي دينامو بوخاريست يتعاقد معه لمدة عام على سبيل الإعارة، حيث تنتهي الإعاراة بنهاية موسم 2021/2022، ليعود مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.

تألق أحمد خيري مع فريق ستيوا بوخاريست

يذكر أن نادي ديناموا بوخاريست الروماني، يحدث تغيير جذري في الفريق، حيث تعاقد الفريق مع تشافي باسكوال المدير الفني السابق لفريق برشلونة، كما تعاقد مع الفرنسي سيدريك سوريندو لاعب برشلونة السابق، بالإضافة إلى الألماني كريستيان ديسينجير الطهير الأيسر لفريق فاردار المقدوني، وذلك لتدعيم صفوف الفريق والمنافسة على جميع البطولات بداية من الموسم المقبل.

فريق ديناموا بوخاريست يحدث تغيير جذري في الفريق

ويضم الفريق العديد من اللاعبين العرب غير أحمد خيري، حيث يتواجد في فريق ديناموا بوخاريست الدولي المصري محمد ممدوح هاشم، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين التونسيين، حيث يتواجد في الفريق العديد من اللاعبين التونسيين، ومنهم مكرم الميساوي حارس مرمى الفريق الروماني، وأمين بن نور الظهير الأيمن للفريق، كما يعود التونسي كمال العلويني إلى فريق ديناموا بوخاريست.

حصل فريق دينامو بوخاريست الروماني على العديد من البطولات المحليه خلال الموسم السابق 2020/2021، حيث حصل على بطولة الدوري الروماني لكرة اليد، بالإضافة إلى تتويج الفريق ببطولة كأس رومانيا، ويسعى ديناموا بوخاريست إلى حصد المزيد من البطولات المحلية، كما يرغب في التتويج بالبطولات الدولية، وذلك بعدما قام بتدعيم الفريق بالعديد من اللاعبين الدوليين.

أحمد خيري يعود إلى القلعة الحمراء مرة أخرى

الجدير بالذكر أن أحمد خيري سيعود مرة أخرى إلى النادي الأهلي بعد قضاء اللاعب هذا الموسم مع فريق دينامو بوخاريست، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية منها والدولية، ويسعى النادي الأهلي إلى التعاقد مع الدولي على زين نجم منتخب مصر وفريق شالكة الإمارتي، حيث انتهت فترة تعاقد اللاعب مع الفريق الإمارتي، ولم يرغب اللاعب في تجديد تعاقده وفضل الرحيل.

على زين بين الإحتراف في برشلونة والعودة إلى إلى الأهلي

يذكر أن فريق برشلونة قدم عرضا إلى الدولي على زين، إلى أنه رفض هذا العرض بسبب المشاكل الأسرية التي يعاني منها اللاعب والتي تحول بينه وبين استكمال مسيرة الإحتراف، وفضل اللاعب العودة غلى مصر، وعقد مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مع على زين من أجل ؟إقناعه إلى العودة مرةو أخرى إلى النادي الاهلي.