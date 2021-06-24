إنفوجراف- مصر تشهد تقدما فى التمثيل الدولى والإقليمى العلمى خلال عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - حظى التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية، وفى هذا الإطار استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا بشأن التمثيل الدولى والإقليمى العلمى المصرى واستضافة المؤتمرات العلمية الدولية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.





وأشار التقرير إلى التمثيل الدولى والإقليمى لمصر، إذ فازت مصر برئاسة رابطة تطوير التعليم فى إفريقيا نهاية عام 2015 ولمدة عامين، وهى أكبر مؤسسة إفريقية فى مجال تطوير التعليم، وحازت مصر على رئاسة هيئة مكتب التعليم والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية الاتحاد الإفريقى نهاية عام 2015 ولمدة عامين، كما فازت مصر عام 2021 بمنصب نائب للرئيس باجتماع اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بتوصية اليونسكو للعلم المفتوح، وفى عام 2020 تسلمت مصر شُعلة تنصيب "القاهرة" عاصمة الثقافة الإسلامية خلفا للعاصمة التونسية.

وأضاف التقرير إلى فوز مصر بعضوية اللجنة الدولية الحكومية للمحيطات بمنظمة اليونسكو فى الفترة "2021 ـ 2023"، كما فازت مصر أيضا عام 2019 بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى نهاية 2021، فضلا عن تنظيم مصر عام 2019 بالتعاون مع منظمة الإلكسو، المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى بعنوان "الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات"، كما تم إدراج دار الكتب والوثائق القومية ضمن الأحداث البارزة التى يمكن لليونسكو الاحتفال بها، وفى عام 2018 نجحت مؤسسة "مصر الخير" فى الفوز بجائزة منظمة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء ودمجهم بالمجتمع، وفى عام 2017 فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 2017 - 2021، وفى عام 2017 تم انتخاب مصر لعضوية المجلس الهيدرولوجى الدولى لليونسكو IHP خلال الفترة من 2017 إلى 2021، وفى عام 2017 نجحت محافظة الجيزة بالفوز ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم، كما نجحت محافظة أسوان عام 2019 بالفوز بهذه الجائزة.



وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تستضيف مصر خلال شهر سبتمبر 2021، المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، كما ستستضيف مصر الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، كما ستنظم مصر مؤتمر عموم إفريقيا لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، المقرر عقده خلال الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر 2021.

ولفت التقرير إلى فوز مصر بمنصب الرئيس بالمشاركة مع إيطاليا لمبادرة "بريما PRIMA" للبحوث والابتكار.

وأشار التقرير إلى نجاح مصر فى استضافة وتنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، إذ تم تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى النسخة الأولى 2019، والمنتدى الإفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومؤتمر إطلاق طاقات المصريين، وكذلك استضافة ورشة عمل الملكية الفكرية والمؤشر الجغرافى مع مركز العلوم والتكنولوجيا للبلدان غير المتحالفة والبلدان النامية، وتم الإعلان عن فوز مصر بتنظيم ورعاية المؤتمر الدولى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.