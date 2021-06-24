رئيس الطائفة الإنجيلية: نحرص على المشاركة بمعرض الكتاب لتقديم فكر مستنير

جدة - نرمين السيد - تشارك دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، المنعقد فى الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، بإصدارات هامة فى عدة مجالات المجتمعى والنفسى واللاهوتى والكتابى.





وأكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "إن الهيئة حريصة على المشاركة فى هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى تقديم فكر مستنير، من أجل تعزيز الوعى لدى الإنسان المصرى، وبناء الشخصية المصرية"، مضيفًا "أن إقامة المعرض فى حد ذاته هى رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفى".

وقالت أمانى لطيف، مدير دار الثقافة إن من أهم الإصدارات الجديدة لهذا العام كتاب "من لاهوت الشفافية إلى لاهوت العيش المشترك"، للدكتور القس أندريه زكى، وكتاب "التغلب على الاكتئاب"، وكتاب "حتميات الإيمان المسيحى"، وكتاب "الفكر اللاهوتى فى كتابات بولس الرسول"، للدكتور القس فهيم عزيز، وكتاب "لماذا لست ملحدًا"، ونهدف للتنوع فى قضايا النشر من أجل تغطية كل الاحتياجات المعرفية للقراء والتلامس مع قضايا المجتمع واهتماماته.

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