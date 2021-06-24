صور.. قوافل «نور حياة» تستقبل 4 آلاف مواطن فى 5 محافظات خلال يومين

جدة - نرمين السيد - أجرت قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" اليوم الخميس، الكشف الطبى عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين وذلك فى قرية البصارطة بمحافظة دمياط، ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وقرية الشنطور بمحافظة بنى سويف، ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، وجزيرة محروس بمحافظة سوهاج.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل ستواصل عملها على مدار اليوم وغد الجمعة، لتستقبل نحو 4 آلاف مواطن على مدار اليومين، لافتا إلى أن القوافل توفر كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانا.



وأضاف أن الهدف الرئيسى من المبادرة هو مسايرة الاتجاه العالمى نحو مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أن الدراسات العالمية التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية أكدت على أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرا، وأن 1.4 مليار طفل يمكن أن يستفيدوا من تصحيح عيوب ومشكلات الإبصار وأنه يمكن توفير ملايين الجنيهات من خلال تقديم خدمات صحية مناسبة موجهة لصحة العين.



كما أوضح عبد الفتاح أن مبادرة نور حياة ستوفر 200 ألف عملية مياه بيضاء، وذلك تماشيا مع الدراسات التى أفادت بأن جراحة علاج المياه البيضاء، يمكن أن تساهم فى عودة الرؤية لثلثى المصابين بضعف الإبصار واستعادة بصرهم.



وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إلى أن المبادرة يتم تقديم خدماتها فى إطار التكامل مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى، وتوفير خدمات فى مختلف المجالات لمواطنى قرى ونجوع الجمهورية، إذ ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتى دعمت المبادرة بكل الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة.

وقدمت المبادرة خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها فى فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 205 آلاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض، وإجراء 19 ألف عملية مياه بيضاء فى 19 محافظة هى "السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح".



يذكر أن الصندوق رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة نور حياة، وفتح حسابا خاصا لاستقبال المساهمات فى المبادرة باسم 037037- مبادرة نور حياة، فى كل البنوك المصرية، كما يستقبل كل الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.