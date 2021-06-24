«مودة» يختتم المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا

وشهدت المرحلة تدريب 1390 مشاركًا ومشاركة من المخطوبين والمتزوجين حديثاً، وذلك من خلال 22 تدريباً تم تنفيذهم على مستوى خمس محافظات هم: "كفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر".
وقام بتنفيذ التدريبات نخبة من المدربين المتخصصين الذين سبق وأن تم إعدادهم من قِبَل المشروع وتدريبهم على تطبيق المحتوى العلمى، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة الصحة الإنجابية بالمحافظات المستهدفة.
وتستند التدريبات إلى محتوى علمى تدريبى تم إطلاقه فى فبراير 2019 واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث يتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية، الابعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية، والتى تُسهِم فى دعم المقبلين على الزواج بالمعارف والمعلومات المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى قائم على المودة والرحمة.
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