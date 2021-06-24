القوى العاملة : توفير 528 فرصة عمل بمرتبات مجزية بقنا

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان بدء مديرية القوى العاملة بقنا اليوم وحتي استيفاء العدد المطلوب في قبول طلبات راغبى العمل على 528 فرصة عمل للذكور والإناث فى 6 شركات، ، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وقال الوزير: إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

ومن جانبه أوضح أيمن عبد الوهاب مدير المديرية أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 500 فرصة علي وظيفة مورد وموزع والمؤهل عالي وفوق المتوسط ومتوسط وأقل ، والسن من 18 إلي 35 سنة والأجر 2500 جنيه بالإضافة إلي الحوافز.

وقال : إن هناك 20 فرصة عمل أخرى علي وظيفة مسئول تمويل مؤهل عالي ، والسن من 23 إلي 30 سنة ، والأجر من 1400 إلي 1750 جنيه، مشيرا إلي 8 فرص عمل أخري علي مهن مهندس مدني وفني معمل وجودة ، ومشغل محطة خرسانة، ومشغل مكن طوب ، وسائق لودر ، وإداري.

وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

وأوضح، أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة شارع الصفوة - الشئون - وسط البلد - قنا بجوار مدرسة الصفوة الابتدائية.