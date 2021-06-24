”سعفان” و”وأوشلان” يبحثان المشروعات المشتركة بين القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين .

فى مستهل اللقاء رحب الوزير بمدير مكتب المنظمة ، مؤكدا التعاون المستمر فيما بين الوزارة ، ومكتب المنظمة بالقاهرة ، شركاء الوزارة فى مشروعاتها من أجل خدمة العمال فى الدولة المصرية .

ووجه الوزير بدراسة المشروعات التى يتم تنفيذها، والوقوف على آخر مستجداتها ، وتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها على الوجه المطلوب ، والعمل على وضع حلول سريعة لها للمضي قدماً إلى إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المرجو منها .

ومن المقرر أن يحضر الوزير الاجتماع الدوري في الخميس الثاني من كل شهر بحضور أريك اوشلان ليتم مناقشة مستجدات الأعمال ، وتذليل أية عقبات ، ومساعدة فريق العمل من الجانبين علي القيام بمهامهم الموكلة إليهم.

بدوره قدم مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة اريك اوشلان ، الشكر والتقدير للوزير ، على المجهودات الطيبة التي يقدمها لخدمة المشروعات المشتركة فيما بين المنظمة والوزارة ، مؤكداً استعداد المكتب لتلقي أي ملاحظات من الوزارة على المشروعات التى يتم تنفيذها حتى يتم تداركها في أثناء التنفيذ ، للوصول لمستويات الأداء المطلوبة والمستهدفة .

حضر الاجتماع ، إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، وسارة صبري مديرة البرامج بمكتب المنظمة بالقاهرة.