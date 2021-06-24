نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي من موقع التضامن الاجتماعي في المقال التالي
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي يعتبر ذلك وأحد من ضمن أكثر الأمور التي تهم العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يعرفون النتيجة الخاصة بالقبول في هذا المعاش والذي يعتبر واحد من ضمن أهم المساعدات المالية التي تقوم الحكومة في جمهورية مصر العربية بمنحها لعدد من الأسر الفقيرة في مصر.
معاش تكافل وكرامة 2021
معاش تكافل هو نوع من ضمن المعاشات التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي إلي الكثير من فئات المجتمع المصري التي لا تحصل علي معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية أو ليس لديهم وظائف أو دخل شهري ثابت وذلك حتي يتم تحسين دخل هذه الأسر والقدرة علي الإنفاق وشراء احتياجات المنزل الأساسية.
شروط تكافل وكرامة
يوجد عدة شروط وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تنظيم الحصول علي المعاش وهذه الشروط تكون وفقاً للسطور التالية:
- إن يكون المتقدم للمعاش مواطن مصري الجنسية.
- يجب إن يكون مقيم في مصر.
- يشترط إن لا يكون حاصل علي معاش من التأمينات.
- السن لا يقل عن 35 سنة.
- إن لا يزيد عمر الأبناء في مراحل التعليم عن 18 سنة.
- يشترط إن لا يكون لدية أراضي زراعية.
- أذا كان عامل في القطاع العام أو الخاص لا يزيد مرتبة عن 450 جنية.
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021
يوجد خدمة إلكترونية وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل إن تتم عملية الاستعلام عن المعاش ويكون ذلك من خلال أتباع التالي:
- الانتقال إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة معاش تكافل.
- تكتب رقم البطاقة القومي أو رقم كارت تكافل في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك بيانات المعاش في صفحة أخري.
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