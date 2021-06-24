/637151/الكاف-يعدل-طاقم-حكام-مباراة-بيراميدز-أمام-الرجاء-المغربي-تفاصيل

أجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلات علي طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام الرجاء المغربي والتي من المقرر أن تقام في تمام التاسعة من مساءً الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويريصيد دوت الخليج موعد مباراة بيراميدز:

وقرر الكاف إسناد المباراة للحكم البتسواني جوشوا بوردو بدلاً من الحكم الزامبي جاني سيكازوي، فيما تقرر تعيين الحكم السنغالي إيسا ساي ليكون الحكم الرابع بعد تكليف جوشوا بوندو بتولي إدارة اللقاء بدلا من وجوده كحكم رابع.

قائمة الفريق

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي في الكونفدرالية بقائمة تتكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

تعادل بيراميدز والرجاء المغربي

انتهت مباراة بيراميدز والرجاء المغربي، بالتعادل السلبي بدون أهداف خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الأحد في ذهاب دور النصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد الدفاع الجوي. وشهدت الدقيقة 10 تسديدة من سفيان رحيمي لاعب الرجاء من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. وشن فريق الرجاء هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 24 انتهت عند اللاعب سفيان رحيمي ليسددها أرضية على يسار أحمد الشناوي لكنه يتصدى للكرة وينقذ مرماه من هدف أول للرجاء.

إبراهيم عادل

وفي الدقيقة 39 شن بيراميدز هجمة مرتدة داخل منطقة الجزاء تصل عند إبراهيم عادل يسددها قوية تصطدم بأحد مدافعي الرجاء وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لبيراميدز في أول وأخطر فرصة لبيراميدز حتى الآن. وفي الدقيقة 64 لاعب الرجاء يسدد الكرة على حدود منطقة جزاء بيراميدز تصطدم بأحد لاعبي بيراميدز وتخرج على يسار أحمد الشناوي إلى خارج الملعب ركنية للرجاء. وشهدت الدقيقة 65 راسية سفيان رحيمي، الضربة الركنية داخل منطقة الجزاء يقابلها رحيمي بضربة رأس تخرج على يمين أحمد الشناوي بعيدة عن المرمى إلى خارج الملعب