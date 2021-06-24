/637152/بعد-العثور-على-جثة-طفل-مباحث-الشرقية-تضبط-4-أفراد-من-أسرة-واحدة-للتحقيق-معهم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمدير أمن الشرقية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على 4 أفراد من أسرة واحدة، اليوم، للتحقيق معهم في واقعة العثور على جثة طفل أعلى سطح منزلهم بقرية «بساتين بركات»، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور الأولى تفاصيل القبض على 4 افراد من اسرة واحدة للتحقيق معهم في واقعة العثور على جثة طفل بالشرقية

تفاصيل الواقعة

وكان اللوا إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل «عوض مختار عوض»، عامين ونصف العام، مقيم بعزبة النشو التابعة لبساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس، والعثور على جثته في وقت لاحق أعلى سطح أسرة الجيران، وبها آثار خنق حول العنق.

واتهمت أسرة الطفل كل من «عبدالفتاح.أ.ع»، 65 عامًا، وابنه «محمد»، 37 سنة و«عزيزة.ع»، 42 سنة و«ع.ع.أ»، والطفلة «ياسمين.ع.أ»، 11 سنة والطفل «معاذ»، 4 سنوات.

وأفادت الأسرة في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج صباح أمس للهو أمام المنزل برفقة الطفلة «ياسمين»، ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.

القبض على اربعة أشخاص

نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين الأربعة لإجراء التحقيقات بشأن الواقعة ومن المقرر أن تستدعي النيابة الطفلة «ياسمين»، والطفل «معاذ»، للاستماع لأقوالهما.

تم تحرير محضرا بالواقعة، ونُقلت جثة الطفل إلى مشتشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.