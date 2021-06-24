/637153/كاف-يوقع-غرامة-على-النادي-الأهلي-قبل-مباراة-الترجي-التونسي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب احتفالات اللاعبين بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي.

وفرض الكاف غرامة مالية على لاعبي النادي الأهلي تقدر بقيمة 30 ألف دولار كما علم دوت الخليج، تأتي تلك الغرامة بسبب نقل إحتفالات الفريق داخل غرف خلع الملابس على قناة النادي ومنصات التواصل الإجتماعي بعد الفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كاف يوقع عقوبات على الأهلي قبل مباراة الترجي

يذكر أن الكاف ارسل خطاب رسمي يفي بتوقيع عقوبة أيضا قدرها 30 ألف دولار أيضًا، بسبب ظهور إعلانات إحدى شركات الاتصالات الراعية للقلعة الحمراء، في مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني، بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج أرقام أليوم نيانت حكم مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء بعد غد السبت على ملعب السلام بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

كاف يوقع غرامة على النادي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي

وأدار أليوم نيانت 5 مباريات للنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كان أخرها أمام سيمبا التنزاني والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لهذا العام. وخلال الـ 5 مواجهات التي أدارها الحكم الكاميروني ، حقق المارد الأحمر الفوز في مباراتين وخسر في مثلهما بينما كان التعادل حاضرا في لقاء وحيد مع كتيبة موسيماني.

وعلى نفس الإطار مع المنتخب المصري ، أدار الحكم الكاميروني نيانت 5 مواجهات للمنتخب المصري ، أستطاع الفراعنة تحقيق الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهم بينما كان التعادل حاضرا أيضا في لقاء وحيد. على مستوى منتخب مصر فقد أدار أليوم نيانت 5 مباريات للفراعنة، بواقع 2 فوز و2 خسارة وتعادل وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.