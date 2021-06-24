/637155/للمرة-الرابعة-إلهام-شاهين-تحصل-على-جائزة-أفضل-ممثلة-عن-فيلم-حظر-تجول

حصدت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" للمرة الرابعة وذلك في حفل توزيع جوائز كتاب ونقاد السينما الذي أقيم داخل ساحة الهناجر في الأوبرا.

دوت الخليج يرصد حصول الفنانة إلهام شاهين على جائزة كاب ونقاد السينما لأفضل ممثلة عن فيلم حظر تجول

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: "سعيدة جدًا جدًا بحصولي على جائزة أحسن ممثلة للمرة الرابعة عن فيلم حظر تجول".

وكانت قد أعربت شاهين عن سعادتها بفوز فيلم "حظر تجول" بأكثر من جائزة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن كل فريق العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل خروجه بهذا الشكل، وشأرت إلى أنها تتمنى تقديم أفلام في السينما تحمل رسائل وقيمة مهمة، لأنها عشقها الأول والأخير.

حفل توزيع جوائز كتاب ونقاد السينما

وأقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، امس الأربعاء، بحضور الحفل كل من النجمة إلهام شاهين وخالد الصاوي وخالد زكي ومحمد حفظي وعفاف شعيب وطارق عبدالعزيز وحمدي الوزير ومحمود الليثى، وأمير رمسيس وفيصل ندا والأمير أباظة.

جوائز حفل كتاب ونقاد السينما

وحصدت العديد من الأعمال على جائزة كتاب ونقاد السينما منها فيلم رأس السنة حصد على جائزة أفضل فيلم، وحصد المخرج عماد البهات جائزة لحنة التحكيم الخاصة عن فيلم صندوق الدنيا، وفاز أمير رمسيس بجائزة أفضل مخرج وسيناريو عن فيلم حظر تجول، ونال الفنان خالد الصاوي جائزة أفضل ممثل عن فيلم صندوق الدنيا، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة إلهام شاهين عن فيلم حظر تجول، وذهبت جائزتا التميز لكل من رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا، وأحمد مالك عن فيلم رأس السنة.

وذهبت جائزة أحسن تصوير إلى مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام، وأفضل موسيقى إلى أمير جادو عن فيلم صندوق الدنيا، وأفضل مونتاج للمونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة، وأفضل ديكور إلى رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام، وأفضل وجه صاعد إلى محمود الليثي عن فيلم حظر تجول، يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.