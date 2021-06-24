/637156/انجازات-الدولة-مظلومة--وفد-برلماني يتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-بمدينة-برج-العرب

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفد حقوق البرلمان لتفقد مشروع حياة كريمة

حقوق الإنسان الأساسية

واكد النائب طارق رضوان ، رئيس اللجنة ،أن الحق في السكن هو من الحقوق الاساسية للمواطن ، وتحرص اللجنة دائما علي الوقوف علي الجهود المبذولة لخدمة محدودى الدخل ، لافتا الي أن زيارة اللجنة لمدينة بشاير الخير أمس كشفت مدي الجهد المبذول من الدولة المصرية لتوفير الحقوق الاساسية للمواطنين .

حياة كريمة

وأوضح النائب طارق رضوان ، أن مجلس النواب والحكومة في مركب واحد وهدفهما الاساسي خدمة المواطن ، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ، بحق المواطن في الحصول علي حياة كريمة ، تتمثل في وجود سكن مناسب وخدمات علي أعلي مستوي من الجودة .

الاسكان الاجتماعي

من جانبه قال النائب ياسر الهواري ، عضو اللجنة ، إن انجازات الدولة المصرية في ملف الاسكان الاجتماعي وحياة كريمة مظلومة اعلاميا ، وهو الأمر الذي يتطلب خطة اعلامية واضحة لإبراز تلك الانجازات .

مصر الجديدة

ووجه النائب ياسر الهواري، عضو مجلس النواب ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي توجيهاته المستمرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، مؤكدا أن ما شهدته اللجنة من انجازات دليل علي التغير الكبير في الدولة و وجود مصر جديدة .

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه ووكيلي اللجنة النائب ايمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه والنواب اعضاء اللجنه نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد والنائب ايات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس