/637157/المستشار-محمد-عبد-الله-آل-سحيم-يوضح-مفهوم-التحكيم-الدولي-وأهميته--فيديو

قال المستشار محمد عبد الله آل سحيم، عضو النيابة العامة السابق بالسعودية، اليوم الخميس، إن مركز كميت للتحكيم الدولي يمنح الاقتصاد حماية كبيرة ويشجع الاستثمار بين الدول العربية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مركز كميت للتحكيم الدولي يمنح الاقتصاد حماية كبيرة ويشجع الاستثمار بين الدول العربية

وأضاف آل سحيم، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن التحكيم جاء للقضاء على عدد من السلبيات التي تنشأ نتيجة وجود هذه العلاقات الاقتصادية التي يطرأ عليها بعض الخلافات والنزاعات.

تصريحات صحفية

واستكمل تصريحاته، أن مفهوم التحكيم نشأ للقضاء على عدد من السلبيات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من المزايا التي يميل إليها الكثير من أصحاب الأعمال التجارية، مشيرًا إلى أن وجود ثِقل عربي كمصر والسعودية بالإضافة لوجود عدد من المستثمرين وتنامي التجارة بين البلدين، كان لا بد من وجود مركز تحكيم لفض المنازعات.

وفي سياق أخر قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، بتأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون في المقطم، ما نتج عن وفاة طفل، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.

والمتهمون بالقضية هم كل من "محمد.ع" عامل و"كامل.م"، وشهرته رامي و"هاني.م" و" صلاح.ع"، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون في المقطم كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للضحية عماد محمود بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة الطفل هاني عماد، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به على النحو المبين بالتحقيقات.