النائب خالد مشهور لمحافظ الشرقية: متعودين منك علي الكرم.. وكتر ألف خيرك«صور وفيديو»

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أشاد النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب،بما يقدمه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لاهالي المحافظة، مشيرا إلى جهوده الملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ،خلال اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق، وذلك بحضور محافظ الشرقية.

واضاف النائب خالد مشهور إلى أن اعضاء البرلمان من الداعمين بشده لمحافظ الشرقية، املا في استكمال طريق الإصلاح والتنمية .

دوت الخليج يرصد مناقشات لجنة الادارة المحلية بحضور محافظ الشرقية

هذا ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة الاحد القادم،لتحديد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.