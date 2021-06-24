سر تواجد «الخطيب» في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس «فيديو»

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تفقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منشآت النادي بفرع التجمع الخامس في إطار حرص ادارة القلعة الحمراء على الارتقاء بكافة المجالات في النادي ، وذلك من اجل الإطمئنان على سير العمل بالفرع الجديد.

وتحدث محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع مسئول المشروع بالإضافة للهيئة الهندسية بالنادي من أجل الوقوف على أخر التطورات في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس.

محمود الخطيب يتفقد فرع النادي بالتجمع

وشارك في الجولة التفقدية بجانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي ومسئول الإدارة الهندسية بالقلعة الحمراء بالإضافة لمسئول الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والقائمة على تنفيذ المشروع.

على جانب أخر قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب احتفالات اللاعبين بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي.

محمود الخطيب قبل مواجهة الأهلي والترجي في التجمع الخامس

وفرض الكاف غرامة مالية على لاعبي النادي الأهلي تقدر بقيمة 30 ألف دولار، تأتي تلك الغرامة بسبب نقل إحتفالات الفريق داخل غرف خلع الملابس على قناة النادي ومنصات التواصل الإجتماعي بعد الفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الكاف ارسل خطاب رسمي يفي بتوقيع عقوبة أيضا قدرها 30 ألف دولار أيضًا، بسبب ظهور إعلانات إحدى شركات الاتصالات الراعية للقلعة الحمراء، في مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج أرقام أليوم نيانت حكم مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء بعد غد السبت على ملعب السلام بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

أرقام حكم مباراة الأهلي والترجي

وأدار أليوم نيانت 5 مباريات للنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كان أخرها أمام سيمبا التنزاني والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لهذا العام.

وخلال الـ 5 مواجهات التي أدارها الحكم الكاميروني ، حقق المارد الأحمر الفوز في مباراتين وخسر في مثلهما بينما كان التعادل حاضرا في لقاء وحيد مع كتيبة موسيماني.

وعلى نفس الإطار مع المنتخب المصري ، أدار الحكم الكاميروني نيانت 5 مواجهات للمنتخب المصري ، أستطاع الفراعنة تحقيق الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهم بينما كان التعادل حاضرا أيضا في لقاء وحيد.