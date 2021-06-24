آخر تطورات تجديد علي معلول مع الأهلى وموقفه من الرحيل.. تفاصيل

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يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الرتجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل:

وينتظر عاشق المارد الأحمر موعد تجديد عقود علي معلول الدولي التونسي مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، حيث أصبح جزء من الكيان داخل القلعة الحمراء وجماهيرها التي باتت تتغاني به في كل مكان.

ويسعي مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة مع علي معلول لمناقشة ملف التجديد، وذلك عقب مباراة الفريق أمام الترجي التونسي والتي تقام يوم السبت المقبل.

أنضم علي معلول مع النادي الأهلي عام2019 قادماً من نادي الصفاقس التونسي عقده الثاني مع الأهلي بتمديد عقده موسمين لينتهى في صيف 2022 بدلا من 2020، ووفقا لعقد معلول الأخير والذى شهد زيادة راتبه في الموسم الأخير من 600 ألف دولار إلى مليون دولار، ونص على أن يحصل علي 1.2 مليون دولار في الموسم الثاني و1.4 في الموسم الثالث

عقدين بـ10 بطولات

وسطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل التتش، على مدار 5 سنوات قضاها "نسر قرطاج" في القاهرة كانت كفيلة بتحوله لأحد أفضل الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما شارك في التتويج بـ10 بطولات خلال تلك الفترة بواقع 4 ألقاب دوري ولقبي كأس ومثلهما في السوبر المحلي بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

وفي وقت سابق صرح اللاعب التونسي أن من السهل تعويض المال ولكن عشق والبطولات التي احصدها مع النادي الاهلي من الصعب تعويضها في أي مكان.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.