/637161/الأرجنتيني-أروابارينا-يعلن-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-الرجاء-المغربي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة اللاعبين المسافرين إلى المغرب ظهر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إطار مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصيد دوت الخليج قائمة فريق بيراميدز:

وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبدالرحمن أيمن. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبدالله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبدالله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويستعد فريق بيراميدز لمباراته المقبلة أمام فريق الرجاء المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الأحد القادم، على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف النهائي، لحسم بطاقة التأهل بعدما انتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تعادل بيراميدز والرجاء المغربي

والجدير بالذكر أن انتهت مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في دور الذهاب ، بالتعادل السلبي بدون أهداف خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الأحد في ذهاب دور النصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد الدفاع الجوي. وشهدت الدقيقة 10 تسديدة من سفيان رحيمي لاعب الرجاء من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. وشن فريق الرجاء هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 24 انتهت عند اللاعب سفيان رحيمي ليسددها أرضية على يسار أحمد الشناوي لكنه يتصدى للكرة وينقذ مرماه من هدف أول للرجاء.

إبراهيم عادل

وفي الدقيقة 39 شن بيراميدز هجمة مرتدة داخل منطقة الجزاء تصل عند إبراهيم عادل يسددها قوية تصطدم بأحد مدافعي الرجاء وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لبيراميدز في أول وأخطر فرصة لبيراميدز حتى الآن. وفي الدقيقة 64 لاعب الرجاء يسدد الكرة على حدود منطقة جزاء بيراميدز تصطدم بأحد لاعبي بيراميدز وتخرج على يسار أحمد الشناوي إلى خارج الملعب ركنية للرجاء. وشهدت الدقيقة 65 راسية سفيان رحيمي، الضربة الركنية داخل منطقة الجزاء يقابلها رحيمي بضربة رأس تخرج على يمين أحمد الشناوي بعيدة عن المرمى إلى خارج الملعب