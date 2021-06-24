/637162/جارسيا-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-استعدادا-لمواجهات-طوكيو-2020

اعلن الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب اليد عن ضم 20 لاعبًا في قائمة المنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إنطلاقها خلال الشهر المقبل، يأتي هذا في ظل سفر الفراعنة لإسبانيا من أجل الدخول في معسكر خارجي يخوض خلاله المنتخب مواجهتين وديتين.

قائمة منتخب اليد استعداد لأولمبياد طوكيو

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح.

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع.

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

وستكون مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي:

مصر والبرتغال يوم 24 يوليو الساعة 12:30 ظهرا.

مصر والدنمارك يوم 26 يوليو الساعة 7:15 صباحا.

مصر واليابان يوم 28 يوليو الساعة 7:15 صباحا.

مصر والسويد يوم 30 يوليو الساعة 9:15 صباحا.

قرارت محتملة لطوكيو 2020

السلطات اليابانية وضعت احتمالات إقامة المنافسات بدون حضور جماهيري في حالة انتشار فيروس كورونا في اليابان أثناء الأولمبياد بشكل أكبر.

دورة الألعاب الأولمبية تأجلت من العام الماضي بعد انتشار فيروس كورونا، ليتم تحديد موعد جديد لها لتبدأ في يوم 23 يوليو المقبل، على أن تنتهي في 8 أغسطس.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت مسبقا عن عدم السماح للجماهير الوافدة من خارج اليابان لحضور الدورة، والاكتفاء بالجماهير المقيمة داخل البلاد.

مصر والبحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 فجرا.

وكان منتخب مصر قد حقق المركز السابع في بطولة العالم لكرة اليد 2021 التي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي، بينما توج منتخب الدنمارك باللقب وحل منتخب السويد وصيفا وحصد إسبانيا المركز الثالث.