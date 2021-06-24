أدوار تاريخية وجهود خارقة .. صولات وجولات زعيم الأغلبية البرلمانية داخل وخارج البرلمان

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يبذل زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد نشاطا مكثفا واستثنائيا، وذلك على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على أداء الأغلبية البرلمانية في مصر، داخل وخارج أروقة مجلس النواب، حيث تأدية نموذجية لكافة الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية، التي كان لها أبلغ الأثر على المواطن المصري.

خلال أيام معدودة حقق زعيم الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد، معدلات قياسية، في الاضطلاع بالأدوار البرلمانية ولقاء الوزاراء وتنظيم الندوات واللقاءات مع ممثلي السلطة التنفيذية في الحكومة، والتواجد القوي تحت قبة البرلمان في الجلسات العامة، بخلاف الأدوار التنظيمية في الحزب وغيرها من المهام التي استحوذت على انتباه المراقبين والخبراء في الشأن السياسي والبرلماني.

الدور النموذجي

يقدم النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن دورا نموذجيا في الحياة البرلمانية والسياسية والحزبية، بأداوره التي تبدأ مع توسيع قاعدة الحزب الأكثر انتشارا وقوة على الأرض في مصر، مرورا بإنجاح دور نوابه في مجلسي النواب والشيوخ، وخلق كتلة برلمانية صلبة وواعية وقادرة على تلبية مصالح المواطنين، وصولا إلى تلبية احتياجات الناس في الأزمات والأوقات الصعبة، التي تشهد أحداثا جساما كالسيول والأمطار والأوبئة ومكافحة كورونا، وهي الاختبارات التي نجح فيها بامتياز حزوب مستقبل وطن في وجود زعيم الأغلبية أشرف رشاد.

كما كان للنائب المخضرم أشرف رشاد دورا تاريخيا في صالح زيادة الثقل المصري في المنطقة، من خلال دعم الشعب الفلسطيني، وتحريك قوافل المساعدات والإغاثات الإنسانية، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان للحزب دورا وطنيا مشرفا، وصولات وجولات داخلية وخارجية برع فيها أشرف رشاد بلا منازع

وزير الدفاع

تصدر زعيم الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، صفوف النواب خلال لقاء مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، في إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

كعادته حضر زعيم الأغلبية، ممثلا حلقة الواصل الفعالة بين المواطن والقيادات الرفيعة من الدولة، ، مشيدا بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين كل الاتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدى للمخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، ومعبرا عن اعتزازه بمشاركة القوات المسلحة في القفزات التنموية التي تحققت على أرض الواقع في ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التي أسفرت عن استعادة مصر لدورها الرائد في المنطقة.

رئيس الوزراء

تواجد زعيم الأغلبية البرلمانية بفعالية وحضور طاغي خلال لقاء النواب مع رئيس الوزراء، الأمر الذي يستدعي في خلفية الأحداث، مداخلات رشاد القوية ضد وزراء الحكومة، إعمالا للدور الرقابي، وقد شهد تصريحات مدبولي التي ذكر فيها ضرورة تضافر جهود الحكومة والبرلمان لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال استمرار التحرك على الأرض، وممارسة تأثيرهم في تذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات في دوائرهم.

إلى جانب إقناع المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء بأهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياتهم، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون دفعة قوية للتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، خاصة مع توافر التمويل والقدرة التنفيذية لذلك، وقد كان زعيم الأغلبية حاضرا حينما شدد رئيس الحكومة على أن توجيهاته تتواصل من أجل دعم النواب في مواقع العمل من أول لحظة سيكون عنوان نجاح هذا المشروع الضخم، خلال المرحلة المقبلة.

وزير الداخلية

كان زعيم الأغلبية البرلمانية في مقدمة الحضور، باللقاء الذي استقبل خلاله اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية، وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وذلك في إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون، بين النواب والوزارة، وقد كان حاضرا على تأكيدات وزير الداخلية بمدى حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون المستمر من منطلق إستراتيجية الوزارة الثابتة نحو التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مستهدفات السياسة الأمنية المعاصرة.

ولم يتوان زعيم الأغلبية عن اللقاء الذي تم خلاله استعراض جانباً من الإستراتيجية الأمنية، والتى تتسم بأنها محددة الرؤى مكتملة الأهداف للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، من خلال تحقيق الإنضباط في الشارع المصرى، فضلاً عن المواجهة الحاسمة للجريمة بمختلف أشكالها وأنماطها وتوجية الحملات الأمنية بصفة مستمرة لإستهداف البؤر الإجرامية، وسرعة ضبط العناصر الإجرامية، إعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة،إلى جانب تطوير وتحديث آليات العمل داخل كافة القطاعات الأمنية.

سلسلة لقاءات وزارية

حافظ حزب الأغلبية في حضور المهندس أشرف رشاد، على تواصل لاينقطع مع الحكومة، ووزرائها الخدميين، وهو ماظهر في سلسلة لقاءات ناجحة للغاية، حرص من خلالها حزب الأغلبية على توصيل صوت المواطن، وتشكل حلقة وصل نموذجية بينه وبين الحكومة.

حيث نظم حزب مستقبل وطن، ندوات مع وزراء": المالية، الإسكان، الآثار، البيئة، القوى العاملة، الأوقاف، حيث حافظ حزب مستقبل وطن على إيقاع متصاعد من العمل وتكثيف الجهود والنشاط، حيث كان أحد أكبر الداعمين للدولة المصرية في عديد المناسبات الهامة والاستحقاقات والاستفتاءات، بالإضافة إلى انتصاره الواضح لمصلحة المواطن في تلك اللقاءات التي جرت مع وزراء الحكومة خلال الفترة الأخيرة.