/637165/عاجل-إيقاف-رئيس-الكاف-بسبب-شكوى-الراحل-عمرو-فهمي

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم توقيع عقوبات جديدة على مسئول سابق بالكاف بعد اثبات تورطه في قضايا فساد ، يأتي هذا في ظل الشكاوى التي قدمها الراحل عمرو فهمي ضد مسئولي الاتحاد الإفريقي قبل وفاته، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

عاجل.. إيقاف رئيس الكاف بسبب شكوى الراحل عمرو فهمي

واكدت شبكة «بي بي سي» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف كونستانت عوماري لمدة عام، تأتي تلك العقوبة في إطار حرص الاتحاد الدولة على قلع جذور الفساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تفاصيل عقوبة القائم بأعمال رئيس الكاف بعد شكوى عمرو فهمي

واشارت الشبكة أن الاتحاد الدولي لم يكتفي بتوقيع الإيقاف على مسئول الكاف بل وقعت غرامة مالية قدرها 66 ألف يورو، وسينتهي الإيقاف يوم 18 يونيو من العام المقبل.

تأتي تلك العقوبات التي لحقت بعوماري بعد أحمد أحمد الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي، على جانب أخر قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب احتفالات اللاعبين بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي.

الكاف يوقع عقوبات على الأهلي

وفرض الكاف غرامة مالية على لاعبي النادي الأهلي تقدر بقيمة 30 ألف دولار، تأتي تلك الغرامة بسبب نقل إحتفالات الفريق داخل غرف خلع الملابس على قناة النادي ومنصات التواصل الإجتماعي بعد الفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الكاف ارسل خطاب رسمي يفي بتوقيع عقوبة أيضا قدرها 30 ألف دولار أيضًا، بسبب ظهور إعلانات إحدى شركات الاتصالات الراعية للقلعة الحمراء، في مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.