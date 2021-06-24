آخر أخبار امتحان مادة البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية ٢٠٢١

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شهد امتحان مادة البلاغة لطلاب الادبي بالشهادة الثانوية الأزهرية اليوم، تداول للاسئلة وذلك بعد اقتراب نصف الوقت، علي موقع التواصل الاجتماعي تليجرام.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي ما جاء بشأن ما شهدته مادة البلاغة لطلاب الأدبي بالشهادة الأزهرية. امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية قد انطلقت بأداء طلاب القسم العلمي السبت بمادة الفقه والأحد لطلاب القسم الأدبي والشعبة الإسلامية بمادة الفقه أيضًا. وأدى الطلاب الامتحانات في النحو للقسم الأدبى وشعبة العلوم الإسلامية، بينما أدى طلاب القسم العلمى الامتحان في مادتى الفقه والديناميكا كما أدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة القرأن الكريم بالأمس، ويؤدى طلاب الأدبى اليوم امتحان مادة البلاغة. أهم المعلومات عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 تبدأ امتحانات القسم العلمي 19 يونيه، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي 20 يونيه، وتنطلق امتحانات شعبة العلوم الإسلامية 20 يونيه. تبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر صباحا للمواد الشرعية والعربية والثانية عشر للمواد الثقافية يمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون في المواد المقررة عليهم تحريريا، ويٌعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، بينما تنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري. الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الازهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، 49 ألفا و708 طلاب، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

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